Москва, 11 мая, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск ВС РФ при выполнении боевых задач отразили все атаки украинских диверсантов. Об успешной работе военных рассказал начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Спецпоезда «Енисей», «Байкал», «Амур» и «Волга» сопровождают эшелоны с военными грузами и при необходимости быстро восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей.

«Работа войск в зоне спецоперации обеспечивает надежное техническое прикрытие сети железных дорог и направлений воинских перевозок», — пояснил генерал Косенков.

Спецпоезда оснащены зенитными установками ЗУ-23-2 и автоматическими гранатометами АГС-17. Они имеют средства радиоэлектронной борьбы для подавления радиоуправляемых взрывных устройств, а также дроны для ведения разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, Западу необходимо приготовиться к тому, что Россия начнёт массово применять в спецоперации на Украине танк Т-14 «Армата».

Основной особенностью танка является то, что три члена экипажа находятся не в башне, где они уязвимы, а в бронированной капсуле и управляют машиной дистанционно.