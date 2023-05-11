Киев, 11 мая, 2023, 04:49 — ИА Регнум. ВСУ требуются беспилотники в большом количестве для нанесения ударов по новым территориям России — Донецкой и Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

U.S. Air Force БПЛА

Он озвучил цифру БПЛА, которую Киев запросил у западных союзников, — минимум три тысячи беспилотников. Подоляк подчеркнул, что дроны являются ключевым элементом войны. Именно они помогут ВСУ уничтожить российскую инфраструктуру вдоль линии фронта.

Акцент Подоляк сделал на вновь присоединенных регионах России, заявив, что «объекты, например, в Белгородской области их не интересуют».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе спецоперации изучает вооружение, которое Украина получила от стран Запада.

Авторы издания Le Figaro уверены, что Западу необходимо приготовиться к тому, что Россия начнёт массово применять в спецоперации на Украине технологически революционный танк Т-14 «Армата».