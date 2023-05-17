Санкт-Петербург, 25 марта, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В ближайшее время в Санкт-Петербурге могут подорожать услуги такси и возрасти стоимость пользования каршерингом. К росту цен в этих секторах приведут подорожание топлива и повышенный спрос. Такое мнение высказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.

Дарья Драй ИА REGNUM Каршеринг «Ядекс Драйв»

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Несмотря на это, услуги каршеринга в обозримой перспективе продолжат набирать популярность в связи с дороговизной обслуживания личного транспортного средства и расширением зоны платных парковок. По данным Щербаковой, около 70% пользователей оценивают эту услугу как более выгодную альтернативу такси, а в половине случаев — как альтернативу покупке собственного автомобиля.

«Падения цен можно ожидать только в случае прихода на рынок нового крупного игрока, что достаточно проблематично в условиях олигополизации отечественного рынка автопроката и агрегаторов такси», — пояснила специалист.

В то же время, считает социолог, каршеринг не может являться выгодным способом передвижения абсолютно для всех категорий граждан, а лишь для тех, у кого поездки на автомобиле в основном ограничиваются городской чертой и связаны с работой или посещением объектов торговли и услуг.