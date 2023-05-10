Париж, , 19:53 — REGNUM Поставляемые Украине немецкие и американские танки M1 Abrams и Leopard 2 станут лёгкой добычей для новых танков России Т-14 «Армата», считает обозревательфранцузского издания Le Figaro Шарль Лекурье.

Т-14 «Армата» Иван Шилов © ИА REGNUM

Он предупредил, что M1Abrams и Leopard 2, если их использовать на линии фронта в зоне боевых действий, будут беспомощны против российского Т-14 «Армата». По его словам, эти танки, возможно, и превосходят Т-72 и Т-80, но «Армата» — это совершенно другой класс танков.

«Это новый боевой танк, который является тем самым «неизвестным слагаемым в уравнении» для западной разведки. О нём военные эксперты почти ничего не знают», — отметил журналист.

По его мнению, экипажи «Арматы» с её универсальной боевой платформой смогут работать бок о бок с другими бронетанковыми подразделениями, включая боевые машины пехоты, что сделает ее грозным противником.

В апреле другой журналист, Тарик Тахир из британского The Sun, заявлял, что российские танки Т-14 «Армата», которые ранее были направлены на Украину, оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска стали использовать новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции. Пока их не задействовали при прямом штурме. Экипажи «Армат» обучались и продолжают обучаться на полигонах в Донбассе.

Ранее американский офицер в отставке Брент Иствуд заявил, что российский танк Т-14 «Армата», появившийся в зоне спецоперации на Украине, обладает впечатляющими характеристиками.