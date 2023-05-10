Ветеран, сидевший рядом с Путиным на трибуне в 2022 году, пропустил парад из-за смерти супруги 8 мая

Москва, , 18:32 — REGNUM 99-летний ветеран ВОВ Михаил Тимофеевич Шевлягин пропустил парад Победы в Москве в этом году из-за того, что накануне скончалась его супруга Мария. В браке они прожили более 70 лет. В прошлом году 9 мая Михаил Тимофеевич вместе с супругой находились на трибуне на Красной площади рядом с президентом Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин приветствует ветерана Великой Отечественной войны Михаила Тимофеевича Шевлягина и его супругу Марию. Парад Победы 9 мая 2022 года. Москва Кадр из видео: Парад Победы 9 мая 2022. Москва

Практически каждый год семья Шевлягиных 9 мая отправлялась на Красную площадь, чтобы встретиться с другими ветеранами и поздравить сослуживцев и молодое поколение с Днем Победы. В прошлом году они наблюдали за парадом с трибуны, сидя рядом с президентом России.

В этом году за несколько дней до 9 мая семья Шевлягиных вернулась из госпиталя, где супруги проходили лечение. 8 мая Мария Артёмовна почувствовала себя плохо, рассказал ИА REGNUM Михаил Тимофеевич. По его словам, у супруги прихватило сердце. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть 97-летней женщины.

«Чувствую себя очень плохо. Погиб мой самый близкий человек», — рассказал Михаил Тимофеевич.

Заведующая филиалом социального обслуживания «Зюзино» пояснила ИА REGNUM, что близких родственников у ветеранов нет, а те, что есть, не сильно участвуют в жизни пенсионеров. Но узнав о смерти Марии Артёмовны, дальние родственники объявились с целью помочь оставшемуся в одиночестве Михаилу Тимофеевичу.

«Сейчас у него очень тяжелые дни, мы будем ему помогать во всем, он точно не останется один. У него будет сиделка от дома ветеранов. А что касается родственников, то там уже идут разговоры об имуществе. И это при живом Михаиле Тимофеевиче», — рассказала заведующая филиалом ГБУ ТЦСО «Зюзино» Марина Черногорцева.

Шевлягин Михаил Тимофеевич родился 25 октября 1923 года. С 1941 по 1946 год служил в Советской армии командиром саперного взвода. Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией». Мария Артёмовна родилась 12 февраля 1926 года. Является тружеником тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»