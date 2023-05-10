Москва, 10 мая, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Первый в России оператор беспилотных летательных аппаратов с государственным участием ООО «БАС» получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с использованием дронов весом до 30 кг. Об этом сообщила пресс-служба Государственной транспортной лизинговой компании.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько БПЛА

«Первый в России оператор беспилотников с госучастием ООО «БАС» получил сертификат эксплуатанта, что позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что речь идёт о мониторинге объектов, проведении аэрофотосъёмки, осуществлении различных работ в сфере сельского хозяйства, а также об оказании услуг по усилению или передаче сигналов связи.

Как передавало ИА REGNUM, в Запорожской области запустили производство беспилотников с функцией виртуального присутствия оператора и подготовку операторов для них. FPV-беспилотники — собственная разработка запорожских специалистов. Эти аппараты производит центр «Крылья победы». Они уже используются на фронте в качестве дронов-камикадзе и дронов, сбрасывающих гранаты.

Ранее боевой FPV-беспилотник «Упырь», предназначенный для ударов по противнику в глубине фронта, разработали в Свердловской области. Дрон сможет атаковать и танки, спрятанные в неровностях местности.