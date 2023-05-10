Тбилиси, 10 мая, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Власти Грузии допустят прямые полёты в страну российских авиакомпаний, которые не попали под санкции, сообщила 10 мая заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Мы чётко фиксируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции», — сказала она журналистам.

По её словам, Грузия пока не выдавала никакого разрешения, поскольку пока не получала соответствующие уведомления ни от авиакомпаний, ни от России.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии (кроме тех, кто едет в Россию работать или учиться на срок более 90 дней), а также вновь разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

В свою очередь, МИД России отозвал данную в 2019 году рекомендацию воздержаться от поездок в Грузию.