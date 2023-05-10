Бангкок, , 16:16 — REGNUM Российский турист разбился на мотоцикле во время отдыха в Таиланде, передаёт The Phuket News.

Пхукет © Григорий Зименков/ТАСС

Отмечается, что инцидент произошёл на одной из местных дорог на западном побережье Пхукета 8 мая.

«Турист из России не справился с управлением мотоциклом, вылетел с дороги и врезался в препятствие в районе деревни Ката», — пишет портал.

Водитель погиб на месте ДТП. Власти призвали участников дорожного движения соблюдать осторожность за рулём во время дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале туристку из России госпитализировали после пожара в отеле на острове Пхукет в Таиланде.

Женщину доставили в больницу с диагнозом «отравление угарным газом». Полиция приступила к расследованию инцидента.