Пхукет, Таиланд, 20 февраля 2023, 16:11 — REGNUM Туристку из России госпитализировали после пожара в отеле на острове Пхукет в Таиланде, сообщает газета Phuket Express.

Пхукет
Пхукет
© Стрингер/РИА Новости

Сообщается, что пожар произошел на кухне ресторана, расположенного на первом этаже отеля. В результате инцидента пострадала гражданка РФ. Её доставили в больницу с диагнозом «отравление угарным газом». Полиция приступила к расследованию инцидента.

О других пострадавших местная газета не сообщает.