Исламабад, 10 мая, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Суд в Пакистане арестовал бывшего премьер-министра Имрана Хана на восемь дней. Об этом сообщает телеканал Dawn.

Иван Шилов ИА REGNUM Имран Хан

Согласно опубликованным данным, ему также было предъявлено обвинение по делу о продаже подарков от иностранных глав государств.

Хан был задержан полицией 9 мая в здании Высокого суда Исламабада по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». В суд экс-премьер явился, чтобы добиться освобождения под залог по нескольким уголовным делам.

Вице-премьер партии Хана Фавад Чаудри назвал его задержание похищением. Хан был увезён в неизвестном направлении, а несколько десятков сопровождавших его лиц, включая адвокатов, были избиты, рассказал Чаудри.

После ареста экс-премьера Пакистана оппозиционная партия «Движение за справедливость» призвала сторонников к массовым акциям протеста. Спустя некоторое время сторонники и активисты оппозиционной партии «Движение за справедливость» начали протесты в крупных городах страны.