Москва, 10 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Проект денонсации договора об обычных вооружённых силах в Европе может быть внесён в Госдуму 10 или 11 мая и рассмотрен на заседании нижней палаты парламента 16 мая, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Проект о денонсации может быть внесён сегодня-завтра. Он может быть рассмотрен уже на пленарном заседании во вторник (16 мая)», — сказал Слуцкий журналистам.

Он также отметил, что выход из договора, по его мнению, — верный шаг в обеспечении безопасности страны.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан в 1990 году, в обновлённом виде — в 1999 году. Договор был ратифицирован только Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной. Россия в 2007 году приостановила своё участие до момента, когда входящие в НАТО европейские страны ратифицируют документ и начнут его исполнять.

Ранее 10 мая президент России Владимир Путин поручил денонсировать договор. Официальным представителем при рассмотрении вопроса в парламента был назначен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.