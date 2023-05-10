Москва, 10 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Совершена попытка террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба». Об этом сообщил официальный представитель российской нефтепроводной компании «Транснефть» Игорь Демин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

По его словам, попытка атаки была совершена на наливном пункте «Брянск».

«Да, действительно сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск», — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что в результате теракта никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются, добавил Демин.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что утром 10 мая под обстрел попал наливной пункт нефтепровода «Дружба», расположенный в посёлке Свень. Удары пришлись по пустым резервуарам, возгорания не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января было зафиксировано попадание по территории нефтеперегонной станции «Новозыбков». Предположительно, удар был нанесён тактической ракетой в фугасном варианте действия.