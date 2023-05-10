Москва, 10 мая, 2023, 11:31 — ИА Регнум. США и Великобритания за минувшие три года в несколько раз увеличили выдачу виз талантливым гражданам России. Об этом 10 мая написало интернет-издание lenta.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Согласно информации американского Госдепартамента, в прошлом году США выдали гражданам России 445 «виз талантов» — типа О-1, в 2020 году их количество составляло 135, в 2021 году — 247. В январе и феврале 2023 года гражданам России было предоставлено 72 визы типа О-1.

Отмечается, что подобные визы Великобритании (Global Talent Visa) в 2022 году были выданы гражданам России 397 раз, в 2021 году — 72 раза, а в 2020 году — 34 раза. В результате в Британии также стали существенно чаще выдавать талантливым гражданам России въездные документы.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российским журналистам, которые должны сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, так и не выдали американские визы.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва даст соответствующий ответ на невыдачу российским журналистам виз в США для освещения мероприятий ООН в Нью-Йорке.