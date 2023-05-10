Мощный взрыв на станции сжиженного газа в Узбекистане попал на видео

Ташкент, , 11:12 — REGNUM Мощный взрыв произошёл в Самаркандской области Узбекистана на территории автомобильной газозаправочной станции. Об этом сообщила 10 мая пресс-служба МЧС республики.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вечером 9 мая начался пожар на автомобильной газозаправочной станции, расположенной неподалёку от предприятия газоснабжения в Пахтачийском районе. В результате произошёл взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек. Кадры, на которых виден взрыв, попали в Сеть.

Экстренные службы получили сообщение о ЧП в 21:25 по местному времени (19:25 мск). Направленные на место пожарные в 22:30 локализовали, а в 23:00 потушили пожар.

Пожар, предположительно, начался из-за нарушения правил техники безопасности при сливе газа из автоцистерны в резервную ёмкость. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Ташкентской области Узбекистана произошёл взрыв на химическом предприятии Maxam Chirchiq. МЧС республики информировало о двоих пострадавших.