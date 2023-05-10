Воронеж, 10 мая, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Два беспилотника ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — написал Гусев.

Администрация региона вместе с силовиками и представителями военного командования выясняют другие обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 мая российская система ПВО сбила беспилотник над деревней Толмачёво в Курской области. От упавших обломков никто не пострадал.

Восьмого мая в Крыму неподалеку от села Глазовка Ленинского района над Азовским морем был сбит неизвестный беспилотник. Сообщалось, что никто не пострадал. Обломки БПЛА пока не найдены.