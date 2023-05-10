Екатеринбург, 10 мая, 2023, 09:16 — ИА Регнум. В Свердловской области за прошедшие сутки потушили 20 природных пожаров на площади 4,6 тыс. га, сообщили 10 мая в департаменте информационной политики региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Специалистам за прошедшие сутки, 9 мая удалось ликвидировать 20 пожаров на площади более 4,6 тысячи гектаров», — сообщили в департаменте.

Кроме того, было локализовано 20 пожаров на площади более 23 тыс. га.

Однако, несмотря на введенный особый противопожарный режим, из-за небрежного обращения жителей с огнём в регионе за сутки возникло 12 новых природных пожаров на площади 27,2 тыс. га, уточнили власти.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние четыре дня в Свердловской области выявили более 200 нарушений пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что в регионах Уральского федерального округа огонь уничтожил почти 5,7 тыс. строений. Отмечается, что среди них 535 жилых домов. Больше всего от огня пострадала Курганская область, где сгорели 5,2 тыс. строений.