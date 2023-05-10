Новосибирск, 10 мая, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Жителей деревни Мариинка в Венгеровском районе Новосибирской области эвакуировали из-за угрозы перехода природного пожара на жилые дома. Сообщение об этом опубликовано 10 мая в Telegram-канале областного главка МЧС.

ГУ МЧС России по Новосибирской области Борьба с природными пожарами в Новосибирской области

Ландшафтный пожар фронтом 1,5 км был обнаружен вблизи Мариинки поздно вечером 9 мая. Жителей предупредили об опасности и временно эвакуировали на безопасное расстояние.

«Из-за порывов ветра создалась угроза перехода огня на населённый пункт, где проживают 36 человек в 22 домах», — указано в сообщении.

Позднее угрозу для деревни устранили. Представители пожарной охраны наблюдают за обстановкой по периметру деревни, проводится дополнительная опашка.

Угроза перехода ландшафтного пожара на дачные строения возникала 8 мая у деревни Юрт-Ора в Колыванском районе. Специалисты локализовали пожар на площади 60 га, а через некоторое время объявили о ликвидации открытого горения.

В МЧС добавили, что самая сложная обстановка с пожарами сложилась в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах области. За неделю в ходе космического мониторинга зарегистрировано почти 2,2 тыс. термически активных аномалий.

24 апреля власти ввели на территории Новосибирской области особый противопожарный режим. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России, в том числе в Свердловской, Курганской, Омской областях, продолжается борьба с природными пожарами. На территории Курганской области из-за пожаров погиб 21 человек. С начала года в регионе установили 46 виновников ландшафтных пожаров, в ряде случаев в возгораниях виноваты дети.