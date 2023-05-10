Вашингтон, 10 мая, 2023, 08:02 — ИА Регнум. В Европе опасаются угрозы неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины. Об этом пишет журналист-расследователь Кит Кларенберг на американском портале Grayzone.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

«Неонацистская террористическая угроза растёт по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции», — считает автор.

По мнению журналиста, сотни неонацистов из разных стран вступают в ВСУ, а потом возвращаются, чтобы «вернуть домой ужас украинских полей сражений».

«Украина имеет особую привлекательность для сторонников ультраправых течений из Европы и США. Общее количество фашистских боевиков неизвестно, но, вероятно, оно велико», — написал Кларенберг.

Больше всего в киевской армии наёмников из Польши, Великобритании, США, Канады и Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, французских неонацистов Гийома Андреони и Алана Винерона, которые воевали на стороне ВСУ, задержали за наёмничество и незаконный провоз оружия.

Зафиксирован и факт их расправы над российскими пленными. Фотографии с расстрелянными бойцами Винерон опубликовал в соцсетях. Они стреляли в голову безоружным солдатам с близкого расстояния.