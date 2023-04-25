Во Франции задержали наёмников-неонацистов, расстрелявших российских пленных

Париж, , 23:36 — REGNUM Французских неонацистов Гийома Андреони и Алана Винерона, которые воевали на стороне ВСУ, задержали за наёмничество и незаконный провоз оружия. Об этом сообщает проект Foreigncombatants, занимающийся расследованием военных преступлений в зоне спецоперации.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обоим за наёмничество грозит 15 месяцев тюрьмы. Но зафиксирован и факт расправы над российскими пленными. Фотографии с расстрелянными бойцами Винерон опубликовал в соцсетях. Они стреляли в голову безоружным солдатам на близком расстоянии.

Отмечается, что оба наёмника открыто поклонялись Гитлеру и дивизии СС «Карл Великий». Они воевали в рядах полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 92-й бригаде ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек после ранения в голову умер в больнице Днепропетровска 25 марта. Польскому наёмнику оставался месяц до конца контракта.