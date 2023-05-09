Берлин, 10 мая, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайший месяц планирует договориться с компаниями Украины о совместном производстве техники и вооружения. Об этом сообщило издание Welt со ссылкой на руководителя концерна Армина Паппергера.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Глава Rheinmetall пояснил, что, помимо возможного производства на Украине нового танка Panther, который разработал концерн, идёт разговор о сотрудничестве или создании совместных предприятий с украинскими компаниями по производству военного транспорта, ПВО и боеприпасов.

«Таким образом, мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — цитирует издание Паппергера.

Как сообщало ИА REGNUM, Армин Паппергер 5 мая сообщил о готовности предприятия производить до 600 тыс. артиллерийских боеприпасов в год с целью их дальнейших поставок ВСУ.