Даугавпилс, Латвия, , 16:30 — REGNUM Полиция в латвийском Даугавпилсе остановила мужчину на инвалидной коляске, одетого в куртку с надписью Russia. Об этом сообщил 9 мая Telegram-канал Baltnews.

Полиция Латвии © Стрингер/ Sputnik/РИА Новости

Мужчина не может разговаривать, передвигаться ему помогают сопровождающие. Тем не менее оставаться в «запрещённой» куртке ему не позволили.

«Латвийская полиция заставила инвалида снять «пророссийскую» ветровку», — указано в сообщении.

В другом сообщении канала говорится, что у мемориала в парке Дубровина полицейские задержали мужчину с «заколкой» на груди. Речь идёт об орденской планке, ношение которых в Латвии не запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии полиция задержала шесть человек за возложение цветов к снесённым советским памятникам и демонстрацию запрещённых в стране символов. Возбуждено девять административных дел и одно уголовное. Ранее латвийский сейм в срочном порядке принял закон о запрете публичных мероприятий 9 мая.