Екатеринбург, 9 мая, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В регионах Уральского федерального округа огонь уничтожил почти 5,7 тыс. строений, сообщили 9 мая ТАСС в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«По последним данным, в результате масштабных пожаров на Урале огнем уничтожено почти 5,7 тыс. строений», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что среди них 535 жилых домов. Больше всего от огня пострадала Курганская область, где сгорели 5,2 тыс. строений.

Как передавало ИА REGNUM, угроза населённым пунктам от природных пожаров в Курганской области снята, большая часть природных пожаров уже локализована. Шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, а один полностью ликвидировать.

Также локализованы три лесных пожара из четырёх действующих на территории региона. Кроме того, за сутки потушены еще восемь пожаров.