Вьентьян, , 13:38 — REGNUM В Лаосе в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие более 60 человек. Об этом 9 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на собеседников в российском посольстве во Вьентьяне.

Отмечается, что «Бессмертный полк» прошагал по территории российской дипломатической миссии. В шествии приняли участие посол России в Лаосской Народно-Демократической Республике Владимир Калинин, посол Монголии в Лаосе Жамсрангийн Бямбасурэн, дипломаты, сотрудники российских учреждений, члены их семей, представители министерства обороны страны.

Уточняется, что участники несли в руках фотографии своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне — героев фронта и тружеников тыла под звуки музыки военных лет.

На территории посольства состоялась традиционная акция «Сад памяти», в ходе которой участники посадили деревья в память о жертвах Второй мировой войны.

По информации агентства, также состоялось возложением венков к памятникам советским лётчикам во Вьентьяне и в провинции Сиангкхуанг.

Как передавало ИА REGNUM, в Ереване началось шествие «Бессмертного полка», в нём принимают участие несколько тысяч человек. Участники шествия организовали два флешмоба — выстроились в цифру 1945, а у Могилы Неизвестного Солдата выпустили в небо 1945 воздушных шаров.

Шествия «Бессмертного полка» проходят в городах Киргизии. В шествиях 9 мая принимают участие более 60 тыс. человек. Шествие сопровождается музыкой и песнями военных лет: поют «Катюшу», «Смуглянку», гимн СССР, «День Победы».

В Одессе и Полтаве 9 мая, в День Победы жители возложили цветы к мемориалам в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Сотни людей почтили память советских воинов в Трептов-парке в Берлине. Охраной порядка на улицах Берлина 9 мая занимаются около 1300 сотрудников полиции. Помимо церемонии возложения венков, пройдёт и шествие «Бессмертного полка». Мероприятия пройдут и в других городах Германии.