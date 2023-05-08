Вашингтон, , 17:01 — REGNUM На кладбище в Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню. Об этом 8 мая сообщил протоиерей Виктор Потапов.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, неизвестные разбили окна, взломали двери, разбросали утварь в часовне, которая освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на кладбище Рок-Крик.

«Но самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие», — приводит РИА Новости слова протоиерея.

Потапов обратил внимание на то, что случившееся могло стать как рядовым случаем вандализма, так и преступлением на почве ненависти.

По словам настоятеля собора Святого Иоанна Предтечи отца Виктора, священнослужители намерены обратиться в полицию.

Как передавало ИА REGNUM, в посольстве России в Германии заявили об осквернении вандалами надгробий могил красноармейцев в мемориальном комплексе «Зееловские высоты». Неизвестные повредили и частично разрушили надгробия на 14 захоронениях. Дипломаты потребовали от германского правительства найти виновных и обеспечить неприкосновенность мемориала.

В Оттаве неизвестный вандал облил краской забор посольства России. Посольство уже обратилось в полицию с требованием найти злоумышленника, правоохранителям были переданы записи с камер видеонаблюдения.