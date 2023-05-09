Ереван, 9 мая, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В Ереване началось шествие «Бессмертного полка», в нём принимают участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Патрин/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Ереване

Согласно опубликованным данным, шествие началось с молитвы по погибшим на полях Великой Отечественной войны.

В мероприятии принимают участие большое количество молодых людей, они несут развёрнутые полотна в цвет флагов России и Армении, а также георгиевские ленты. За ними идут жители столицы и областей, в руках которых находятся портреты дедов и прадедов.

Уточняется, что участники шествия организовали два флешмоба — выстроились в цифру 1945, а у Могилы Неизвестного Солдата выпустили в небо 1945 воздушных шаров. После молитвы в церкви Святого Креста жители Армении двинулись к парку Победы.

Организация «Бессмертный полк за рубежом», выступающая организатором мероприятия, также подарила ветеранам Великой Отечественной войны телевизоры.

Как сообщало ИА REGNUM, шествия «Бессмертного полка» проходят в городах Киргизии. В шествиях 9 мая принимают участие более 60 тыс. человек. Шествие сопровождается музыкой и песнями военных лет: поют «Катюшу», «Смуглянку», гимн СССР, «День Победы».

Между тем в Одессе и Полтаве 9 мая, в День Победы жители возложили цветы к мемориалам в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Уточняется, что в Одессе жители возлагали цветы на Аллее Славы в парке Шевченко, а в Полтаве — около мемориала Солдатской славы.

Дипломаты из России, стран СНГ и ряда государств Азии и Африки, местные оппозиционные политики, а также несколько сотен жителей Берлина приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к подножию памятника Воину-освободителю в мемориальном комплексе в Трептов-парке.