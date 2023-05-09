Приозерск, Ленинградская область, , 12:20 — REGNUM Художницу и арт-активистку Катрин Ненашеву задержали в городе Приозёрске Ленинградской области. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам художницы, задержали её 8 мая в кафе, где она находилась с подругой. Сотрудники полиции пояснили, что на Ненашеву поступила ориентировка.

«Пришли за мной прямо в кафе. Отвозят в розыск»,— говорится в сообщении художницы.

По данным портала MR7.ru, Ненашеву оставили в отделении полиции на 48 часов. Поводом для задержания стало неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Катрин Ненашева известна своими перформансами на острые социальные темы, которые длятся до 30 дней. Художницу неоднократно задерживали за участие в различных акциях.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2015 года Ненашеву задержали за нарушение общественного порядка в Москве вместе с участницей группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).