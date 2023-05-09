Вашингтон, 9 мая, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Великобритания, вероятнее всего, готовится к отправке Украине ракет большой дальности. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на размещенное Международным фондом поддержки Украины (IFU) сообщение.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отмечается, что британское минобороны попросило «выразить заинтересованность» в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 км или около 200 миль. Уведомление требовало ответа в течение трех дней.

Окончательного решения принято не было. Согласно изданию, запрошенные характеристики соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

Ранее разведка США подтвердила планы Великобритании направить ВСУ некое количество ракет Storm Shadow вместе с британскими служащими для помощи в наведении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли приедет 9 мая в Вашингтон для встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и конгрессменами. Ключевая тема разговора — помощь Украине.