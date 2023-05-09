Министр иностранных дел Британии прибудет в США для обсуждения помощи Украине

Лондон, , 03:15 — REGNUM Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли приедет 9 мая в Вашингтон для встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и конгрессменами. Ключевая тема разговора — помощь Украине. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Британии.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Клеверли намерен обсудить долгосрочные обязательства США и Великобритании в отношении Украины.

9 мая он встретится с Блинкеном, а 10-го пройдут переговоры с ведущими республиканцами и демократами в Конгрессе.

Также отмечается, что кроме помощи Украине стороны обсудят вопросы стимулирования двусторонних инвестиционных отношений на сумму 1 трлн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, намерение представителей Республиканской партии в Конгрессе США начать контролировать военную помощь Вашингтона Украине будет скорее помощью России, нежели заботой об американских налогоплательщиках.