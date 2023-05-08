Вашингтон, 8 мая, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Власти США запугивали американских ветеранов Второй мировой войны, готовых поехать на День Победы в Москву. Об этом сообщил 8 мая посол России в Америке Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На них оказывалось беспрецедентное давление. Фронтовиков даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы», — раскрыл истину ситуации Антонов.

Посол добавил, что ветераны США надеялись увидеть Красную площадь и встретиться с братьями по оружию.

«Они понимают, что в следующем году это сделать будет ещё труднее», — добавил дипломат.

По его мнению, это оскорбительно не только для ветеранов, сражавшихся против нацизма, но и всех, «кто помнит священный подвиг».

Посол отметил, что в США имеет место всплеск русофобии перед празднованием 9 Мая, американские власти раздувают истерию. Анатолий Антонов призвал одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений.

«Очевиден всплеск русофобии в США накануне празднования Дня Великой Победы. Власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию», — считает посол.

По его словам, это наглые попытки фальсификации фактов о Второй мировой войне, игнор решающего вклада Красной армии в разгром фашизма.

«Гость номер один — посол Украины от режима Зеленского. Режима, который взращивает бандеровцев. Этот позор — глумление над историей и здравым смыслом», — сказал Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Вена несёт историческую ответственность, отдаёт дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом во время Второй мировой войны.