Симферополь, 8 мая, 2023, 23:12 — ИА Регнум. В Крыму неподалеку от села Глазовка Ленинского района над Азовским морем вечером 8 мая был сбит неизвестный беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

AF.mil БПЛА

Отмечается, что никто не пострадал. Обломки БПЛА пока не найдены.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины сформировали ещё восемь ударных рот беспилотников, заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.