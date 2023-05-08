Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский сбежит на Кипр, бросив Украину на произвол судьбы

Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Контрнаступление Украины, если оно и произойдёт закончится разгромом ВСУ. После чего лидер киевского режима Владимир Зеленский сбежит на свою виллу на Кипре, бросив страну на произвол судьбы. Об этом в интервью Youtube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

Он подчеркнул, что Зеленский хороший актёр и будет до конца играть роль защитника Украины, а в бегство он обратится уже через пару недель. После разгрома ВСУ, считает Макговерн, начнутся мирные переговоры, на которых будут настаивать, в том числе, и США.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил 8 мая заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель.