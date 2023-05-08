Москва, 8 мая, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом. Об этом 8 мая сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Президент Беларуси с рабочим визитом прилетел в Москву», — приводит слова Эйсмонт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву для участия в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы вылетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ранее в столицу России прибыл глава Киргизии Садыр Жапаров.

Кроме того, в праздновании Дня Победы в Москве примут участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, президент России Владимир Путин пригласил в Москву главу Туркмении Сердара Бердымухамедова.