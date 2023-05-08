Энергодар, Запорожская область, 8 мая, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Власти Запорожской области решили приостановить работу реакторов Запорожской АЭС во избежание провокаций со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 8 мая врио губернатора области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Он отметил, что ВСУ «начали сбрасывать воду с плотин», и назвал эти действия провокацией. Из-за непредсказуемости действий Украины работа энергоблоков приостанавливается, заявил Балицкий в интервью телеканалу «Крым-24».

«У нас поднялся уровень воды в Каховском водохранилище до 17,08 метра. Мы понимаем, что это манипуляция. Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве», — сказал врио губернатора Запорожской области.

Накануне, 7 мая, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские войска в ходе анонсированного ими контрнаступления планируют захватить Запорожскую АЭС. По его словам, в планы ВСУ входит попытка форсирования Днепра и захват Запорожской АЭС для последующего создания плацдарма на левом берегу Днепра.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что ситуация около Запорожской АЭС становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Он выразил обеспокоенность реальными угрозами ядерной безопасности для Запорожской АЭС и призвал действовать для предотвращения «угрозы серьезной ядерной аварии».