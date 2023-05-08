Абу-Даби, 8 мая, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведёт активные переговоры с Каиром и Абу-Даби о создании зоны свободной торговли. Об этом 8 мая заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе Ежегодного инвестиционного форума (Annual Investment Meeting, AIM), проходящего в ОАЭ.

Duma.gov.ru Максим Решетников

По его словам, в настоящее время у союза есть временное соглашение с Ираном.

«На сегодняшний день у ЕАЭС есть действующее временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном… В активной фазе также переговоры с Египтом и ОАЭ», — сказал Решетников.

Ранее министр сообщил, что товарооборот России со странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 83% за пять лет, до $94,9 млрд. По его словам, Россия готова развивать партнёрские отношения как на двусторонней основе, так и в рамках Организации исламского сотрудничества.