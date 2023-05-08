Абу-Даби, 8 мая, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Товарооборот России со странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 83% за пять лет, до $94,9 млрд. Об этом 8 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Ежегодном инвестиционном форуме (Annual Investment Meeting, AIM) в Абу-Даби.

Economy.gov.ru Максим Решетников

«За последние пять лет товарооборот России с государствами Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 83%, до $94,9 млрд», — сказал Решетников.

По его словам, Россия готова развивать партнёрские отношения как на двусторонней основе, так и в рамках Организации исламского сотрудничества.

Он отметил, что партнёры России понимают, что освободившиеся ниши на российском рынке — это новые возможности для их бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая президент России Владимир Путин обсудил с Решетниковым ситуацию в экономике страны, в том числе динамику макроэкономических показателей. По словам министра, российская экономика в последние годы продемонстрировала устойчивость к внешним шокам и способность развиваться вне зависимости от обстоятельств.