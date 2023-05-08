Москва, 8 мая, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Преподаватель Московского энергетического института (МЭИ) перевёл мошенникам 2,1 млн рублей после того, как ему якобы позвонил заместитель министра науки и высшего образования России. Об этом сообщил 8 мая Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Во время лекции, которую вёл 61-летний доцент, в аудиторию зашёл его коллега и предупредил о скором звонке из министерства. После лекции преподавателю в Telegram позвонил неизвестный, представился чиновником и приказал строго следовать требованиям сотрудников ФСБ, которые вскоре позвонят.

Затем преподавателя обманули по классической схеме со звонками от «сотрудников спецслужб и ЦБ», которые предупредили о «лицах, финансирующих терроризм», и предложили перевести накопления «на безопасный счёт».

Доцент, следуя советам кураторов, отправил более 2 млн рублей на карту коллеги, который во время лекции сообщил ему о «звонке замминистра». После перевода карта заблокировалась.

Теперь полицейские ищут мошенников и выясняют, причастен ли к преступной схеме коллега доцента или его также ввели в заблуждение. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей России предупредили о новой схеме обмана, которой стали пользоваться телефонные мошенники. Злоумышленники пытаются убедить потенциальных жертв в том, что Банк России одобрил якобы поступившую от них заявку на кредит и сообщил об этом всем кредиторам. После этого мошенники предлагают проверить наличие такой заявки в банковском мобильном приложении, уверяют, что она есть «во внутренней системе банка», и пытаются получить информацию о банковском счёте клиента.