Курган, 8 мая, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Угроза населённым пунктам от природных пожаров в Курганской области снята, большая часть природных пожаров уже локализована, сообщила 8 мая областная пресс-служба ГУ МЧС.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

«Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым совершили облёт районов, наиболее пострадавших от природных пожаров», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Куренкова, большая часть природных пожаров уже локализована: 6 из 9 ландшафтных пожаров удалось локализовать, а один полностью ликвидировать. Также локализованы три лесных пожара из четырёх действующих на территории региона. Кроме того, за сутки потушены еще восемь пожаров.

«Общая группировка сил, задействованная на тушении в Курганской области, достигла 1290 человек и 332 единицы техники, включая авиацию МЧС России. Самолетами и вертолетом чрезвычайного ведомства на очаги возгораний было сброшено 165 тонн воды», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Курганскую область в начале мая охватили масштабные природные пожары. На помощь местным спасателям прибыли специалисты МЧС из Москвы во главе с руководителем ведомства Александром Куренковым.

Куренков и Шумков 8 мая доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожарами и о принимаемых мерах. Поддержка будет оказана всем пострадавшим, сказал Куренков после разговора с президентом.

Сообщалось, что как минимум три человека погибли в результате природных пожаров в Курганской области. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Глава региона ввёл режим чрезвычайной ситуации в области.