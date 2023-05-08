SANA: землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Сирии

Дамаск, , 14:43 — REGNUM В центральной части Сирии зафиксированы подземные толчки. Об этом сообщило агентство SANA.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в 80 км к востоку от города Хама и к северо-востоку от развалин древней Пальмиры. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

В сводке Национального сейсмического центра отмечается, что колебания земной поверхности последовали одновременно с землетрясением в городе Искендеруне (Турция), где была зафиксирована магнитуда 4,8.

Уточняется, что подземные толчки почувствовали жители по меньшей мере 14 районов Сирии, они ощущались также в соседнем Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, в японской префектуре Исикава в результате произошедшего в пятницу, 5 мая, землетрясения магнитудой 6,3 погиб один человек, ещё 33 получили ранения. В СМИ отметили, что по меньшей мере 30% объектов городской инфраструктуры Судзу в результате произошедшего землетрясения не могут работать.

В начале мая землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 были зарегистрированы сейсмологами в Камчатском крае. Угроза цунами ни при первом, ни при втором подземных толчках не объявлялась.