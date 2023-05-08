ЕК передала странам Евросоюза для согласования проект нового пакета санкций против России

Брюссель, , 13:23 — REGNUM Еврокомиссия передала странам ЕС для согласования проект одиннадцатого пакета санкций против России, сообщили 8 мая в пресс-службе ЕК.

Еврокомиссия picsa

Новость дополняется

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, Еврокомиссия предложила ЕС ввести ограничения на экспорт некоторых товаров в третьи страны для борьбы с обходом Россией ранее введённых антироссийских санкций. Уточняется, что представители 27 стран — членов Европейского союза обсудят это предложение 10 мая.