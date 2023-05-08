В ЕК подготовили проект 11-го пакета санкций против России
ЕК передала странам Евросоюза для согласования проект нового пакета санкций против России
Брюссель, 8 мая, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Еврокомиссия передала странам ЕС для согласования проект одиннадцатого пакета санкций против России, сообщил 8 мая глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.
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Еврокомиссия
«Я могу подтвердить, что 11-й пакет санкций передан странам — членам ЕС. В среду состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей», — сказал он.
Вместе с тем Мамер отказался комментировать содержание санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, Еврокомиссия предложила ЕС ввести ограничения на экспорт некоторых товаров в третьи страны для борьбы с обходом Россией ранее введённых антироссийских санкций. Уточняется, что представители 27 стран — членов Европейского союза обсудят это предложение 10 мая.