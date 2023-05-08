Артемовск, , 13:25 — REGNUM Российские бойцы отбили у подразделений ВСУ здание вблизи медицинского училища в западной части Артёмовска. Об этом сообщило 8 мая РИА Новости.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Здание штурмовали бойцы группы «Вагнер». Ворвавшись в здание, они произвели зачистку. Чтобы подавить возможное сопротивление противника, бойцы стреляли очередями в помещения или бросали туда гранаты.

«В ходе продвижения была обнаружена «растяжка», которую удалось снять», — говорится в сообщении.

После зачистки участники штурма открыли огонь, чтобы подавить позиции противника в соседних зданиях. В этой части города украинские военные ещё оказывают сопротивление.

Как сообщало ИА REGNUM, многие месяцы за город Артёмовск, расположенный к северу от Донецка и Горловки, идут ожесточённые бои. Российские силы вытеснили противника в западную часть города, штурмовики продолжают освобождать квартал за кварталом. Дорога в Артёмовск через населённый пункт Красное/Ивановское находится под огневым контролем российских войск, на ней можно увидеть большое количество уничтоженной военной техники ВСУ, в том числе танков Т-64БВ, бронетранспортёров, МТ-ЛБ, тягачей БТС-4, бронеавтомобилей и других боевых машин.