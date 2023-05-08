Москва, 8 мая, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Кремль будет внимательно отслеживать реакцию Вашингтона и европейских столиц на угрозы «убивать русских» по всему миру, прозвучавшие из Киева. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 8 мая журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до тех пор, пока длится российско-украинский конфликт. Так он прокомментировал признание спецслужбами США причастности киевского режима к теракту, в результате которого погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.

Песков подчеркнул, что заявление Буданова чудовищно. Оно прямо подтверждает, что Киев не просто спонсирует террористическую активность, а организует её.

«Мы будем внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что Москва решительным образом осуждает такие заявления. Российские спецслужбы сделают «всё, что должно» на фоне таких заявлений, и сомневаться в этом не должен никто.

Заявление Буданова лишний раз подтверждает правильность решения президента России Владимира Путина начать военную спецоперацию на Украине, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ГУР минобороны Украины Буданов заочно арестован российским судом за организацию терактов на территории РФ. Ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Буданов объявлен в международный розыск.