Москва, 8 мая, 2023, 09:58 — ИА Регнум. ВСУ не хватает бойцов для успешного наступления. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Коц в беседе с URA. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что в настоящее время в зоне спецоперации примерно одинаковое количество российских и украинских военнослужащих.

«Со дня на день возможно начало наступления Украины. Возможно, они вклинятся на некоторых участках даже довольно глубоко, но в конце концов мы их остановим. Потому что у нас сейчас по человеческому потенциалу, по личному составу у нас сейчас паритет. В этой ситуации добиться какого-то решительного перевеса Украине будет очень тяжело», — приводит агентство слова корреспондента.

Коц напомнил, что наступающие силы должны превосходить втрое по численности обороняющихся, в ходе боёв в городах — впятеро, в горной, лесистой местности — всемеро.

Он также напомнил, что Россия готова к любому сценарию обороны на всех направлениях.

«В Запорожье, например, уже не одна, не две и не три, а гораздо больше линий обороны. Повторить опыт Харькова ВСУ не удастся. У нас есть за что может цепляться пехота и что должно не пропустить противника дальше», — уточнил военный корреспондент, добавив, что на всех направлениях он видел оборонительные сооружения.

Коц отметил, что под Волновахой, которая казалась глубоким тылом, сейчас возводят укрепления на случай, если один из основных или вспомогательных ударов будет нанесён со стороны Угледара.

Как передавало ИА REGNUM, обозреватели Telegraph считают, что российские планирующие бомбы заставили руководство Украины пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Отмечается, что на фоне информации о планируемом контрнаступлении ВСУ западные и украинские аналитики предполагают, что использование данного вида оружия может вынудить Украину в последний момент внести изменения в своё оперативное планирование.

Подполье Николаева представило список целей для нанесения ударов по местам в городе, где располагаются подразделения местных силовых органов Украины. Речь идет о восьми пунктах дислокации украинской полиции, которые находятся в различных частях областного центра. Представитель организации призвал мирных граждан не приближаться к указанным адресам.

Российские военные поразили склады ВСУ, расположенные в Одесской области, в результате произошли пожары и детонация боеприпасов. Российские ракеты Х-22 поразили военные объекты — украинские склады на окраинах Одессы и на «побережье Одесской области в районе Затоки».