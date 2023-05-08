Екатеринбург, 8 мая, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась с 33 тыс. до 54,1 тыс. га, более 4,8 тыс. человек задействованы для борьбы с огнём. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Донат Сорокин/ТАСС Тушение лесных пожаров в Свердловской области

По данным на утро 8 мая, ликвидацией природных пожаров заняты 4807 специалистов — это сотрудники авиалесохраны, МЧС, лесничеств, а также сотрудники муниципалитетов и арендаторы. Им помогают 6 тыс. добровольцев. Привлечено свыше 500 единиц спецтехники, включая самолёты Бе-200 и Ил-76, вертолёты Ми-8.

«Всего на Среднем Урале на 09:00 (07:00 мск) огнём охвачено более 54 157 га леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано», — говорится в сообщении ведомства.

Десять возгораний на площади, превышающей 4 тыс. га, ликвидированы, уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Режевском районе Свердловской области природный пожар перекинулся на склады с порохом, 6 мая здесь объявили режим ЧС. Жителей близлежащего посёлка Первомайский эвакуировали. Губернатор области Евгений Куйвашев назвал пожарную обстановку в регионе критической, он запросил помощь у федеральных властей — местные спасатели не могут справиться с распространением огня.