Тюмень, , 08:54 — REGNUM При тушении природного пожара вблизи деревни Красный Яр в Тюменской области погиб один человек, ещё двое пострадали, сообщили 8 мая в информационном центре правительства региона.

Тушение лесных пожаров в Тюменской области © Максим Слуцкий/ТАСС

«Сорокадевятилетний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая», — говорится в сообщении.

Там добавили, что также пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Уточняется, что на данный момент пожар в районе села локализован.

Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары уничтожили 124 строения в Тюменской области. Речь идет о распространении огня в деревне Речкина, посёлке Богандинский и в трёх садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Для борьбы с огнем привлекли самолет Ил-76 МЧС и три вертолета.