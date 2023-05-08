В Тюменской области природные пожары уничтожили 124 строения в двух населённых пунктах и трёх СНТ

Тюмень, , 04:50 — REGNUM Природные пожары уничтожили 124 строения в Тюменской области, сообщил журналистам источник в экстренных службах региона.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о распространении огня в деревне Речкина, посёлке Богандинский и в трёх садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом пишет ТАСС.

Источник также отметил, что в настоящее время устанавливается точное число жилых домов, которые были задеты пожарами. Кроме того, он добавил, что для борьбы с огнем привлекли самолет Ил-76 МЧС и три вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, которые распространяются на территории региона. Режим ЧС из-за пожаров также объявили в соседней Курганской области, где из-за стихии погибли три человека.