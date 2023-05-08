Марьинка, ДНР, 8 мая, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Российский снайпер с позывным Альфа и его сослуживец двумя выстрелами ликвидировали украинского корректировщика, который отслеживал передвижение подразделений Вооружённых сил России в Марьинке (ДНР). Об этом боец сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

Военнослужащий уточнил, что они с товарищем засекли цель по тепловому следу в проеме двери, а после посчитали расстояние до противника и с поправкой произвели выстрелы. Боец также объяснил важность устранения корректировщика.

«Наблюдатель находится на позиции, прячется и пытается вычислить наше передвижение и наводить украинскую артиллерию, такие попытки нужно сразу пресекать, как только видишь цель — ее нужно сразу убрать», — добавил военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля стало известно, как российский снайпер одним своим выстрелом ликвидировал двоих иностранных наемников в зоне специальной военной операции.