Брюссель, 8 мая, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Еврокомиссия впервые с начала украинского конфликта предложила ввести санкции в отношении некоторых китайских компаний за поставки оборудования в Россию, которое якобы применяется в военных целях, сообщила газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Речь идет о поставке электроники, микрочипов и полупроводниковой продукции в РФ. В неутвержденный санкционный список попали компании 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

При этом власти Китая отрицают оказание России какой-либо военной поддержки. Обсуждение вопроса о введении санкций назначили на середину мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале замминистра финансов США Уолли Адейемо предупредил, что американские власти могут ввести санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией.

11 марта стало известно, что Конгрессу Соединённых Штатов предложили рассмотреть законопроект, предполагающий введение рестрикций против граждан и организаций из Китая, которых заподозрят в военной помощи Москве.

Кроме того, президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Вашингтон и Брюссель пойдут на новые меры, чтобы пресечь обход третьими странами антироссийских санкций.