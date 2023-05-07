Вашингтон, 7 мая, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) принимало участие в убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году, заявил его племянник, адвокат Роберт Кеннеди — младший в интервью газете New York Post.

Джон Кеннеди, 35-й президент США

По утверждения юриста, «существует убедительные доказательства» причастности разведслужбы к покушению на политика. Кеннеди-младший также обвинил ЦРУ в «заметании следов» преступления.

«Есть неопровержимые доказательства того, что ЦРУ было причастно к убийству и сокрытию», — сказал адвокат.

Кроме того, он добавил, что сборником свидетельств по этой теме является книга Джеймса Дугласа «Джон Кеннеди и невыразимое».

35-го президента США застрелили в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. В покушении обвинили бывшего американского морского пехотинца Ли Харви Освальда. Через два дня после задержания подозреваемого его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Роберт Кеннеди — младший объявил о том, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году.