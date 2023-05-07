Мелитополь, 7 мая, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Захват Запорожской АЭС планируют украинские войска в ходе анонсированного ими контрнаступления. Об этом 7 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Как уточнил Рогов, в планы ВСУ входит попытка форсирования Днепра и захват Запорожской АЭС для последующего создания плацдарма на левом берегу Днепра. По словам Рогова, украинские военные даже не скрывают своих намерений.

Рогов пояснил, что стратегия и тактика контрнаступления ВСУ разрабатывались специалистами из различных силовых ведомств в США и Великобритании. Одним из основных направлений контрудара украинских войск названа Запорожская область с целью выхода к Азовскому морю и перекрытия сухопутного коридора в Крым.

«Украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов», — резюмировал Рогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рогов призвал главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС.

Гросси ранее заявил, что ситуация около Запорожской АЭС становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Он выразил обеспокоенность реальными угрозами ядерной безопасности для Запорожской АЭС и призвал действовать для предотвращения «угрозы серьезной ядерной аварии».